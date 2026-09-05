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Российский рынок дизтоплива на перепутье. Новак назвал главный признак стабилизации

Российский рынок дизтоплива на перепутье. Новак назвал главный признак стабилизации

Российский рынок дизельного топлива постепенно выходит из напряжённого периода, однако говорить о полной стабилизации пока рано.

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