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Как изменились и чем живут 10 любимых российских актёров старше 65 лет

Как изменились и чем живут 10 любимых российских актёров старше 65 лет

Возрастной рубеж в 65 лет в актёрской профессии обозначает особый этап maturity — время, когда накопился солидный багаж киноролей, а экранное присутствие приобретает солидность и глубину.

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