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Царьград

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Суд снял с выборов кандидата от «Яблока» за фото с Лемми

Суд снял с выборов кандидата от «Яблока» за фото с Лемми

Областной суд снял с предвыборной гонки по нижегородскому одномандатному округу №133 кандидата от «Яблока» Дмитрия Смирнова.

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