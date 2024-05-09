Из России в Молдавию доставили Вечный огонь, зажженный в Москве

Передача священного пламени была осуществлена представителям Молдавии у стен Московского Кремля.В Молдавию доставлена частица зажженного в Москве священного Вечного огня, символизирующего память о отдавших свои жизни советских воинах на фронтах Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии