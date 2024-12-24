В Северной Осетии сотрудники полиции Ардонского района провели акцию «Светлячки»

Инспектор по пропаганде БДД старший лейтенант полиции Евгения Тавасиева и инспектор по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Зарина Амбалова ОМВД России по Ардонскому району провели акцию «Светлячки» в деском саду селения Коста.
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