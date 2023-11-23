Дерипаска видит ситуацию с бюджетом России на 24 год как "удар попы об лёд"

Бизнесмен Олег Дерипаска высказал свое мнение о ситуации с российским бюджетом на 2024 год. Он считает, что госбюджет в следующем году недосчитается солидной суммы и выходом могли бы стать только серьезные изменения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии