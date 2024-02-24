Глава ВТБ прокомментировал обвинения США в свой адрес

Обвинения США в обходе санкций являются беспочвенными. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции – и всех своих партнёров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, не зависимый от давления политической элиты и военного лобби США.