Песков назвал смехотворным заявление Зеленского о мирных переговорах

Обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России – несерьезно и смехотворно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 февраля прокомментировал соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, передает корреспондент aif.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии