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Песков назвал смехотворным заявление Зеленского о мирных переговорах

Песков назвал смехотворным заявление Зеленского о мирных переговорах

Обсуждение мирных инициатив Украины с Европой без участия России – несерьезно и смехотворно. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 февраля прокомментировал соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского, передает корреспондент aif.

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