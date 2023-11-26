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Юрист рассказал, правомерно ли совершать намаз в метро

Юрист рассказал, правомерно ли совершать намаз в метро

Москвичей стали раздражать моления мусульман в общественных местах.В последние годы москвичи все чаще начали сталкиваться с парадоксальной для города картиной: прямо в жилом дворе может располагаться мусульманский молельный дом (он же - «домашняя мечеть»).

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