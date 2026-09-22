В 98% случаях, женщины выходят замуж для того, чтобы у них был человек, которого можно ЗАКОННО обвинять во всех несчастьях.

Раз в 4 года все астматики Норвегии собираются вместе, чтобы в чистой спортивной борьбе выяснить, чье лекарство целебнее.
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