Приколисты
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Приколисты

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В 98% случаях, женщины выходят замуж для того, чтобы у них был человек, которого можно ЗАКОННО обвинять во всех несчастьях.

В 98% случаях, женщины выходят замуж для того, чтобы у них был человек, которого можно ЗАКОННО обвинять во всех несчастьях.

Раз в 4 года все астматики Норвегии собираются вместе, чтобы в чистой спортивной борьбе выяснить, чье лекарство целебнее.

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