В Копейске оставят два маршрута в Челябинск

В Копейске в 2024 году оставят два базовых автобусных маршрута в Челябинск вместо шести. Об этом заявил директор ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин на пресс-конференции в мэрии Копейска 4 декабря.