В Копейске оставят два маршрута в Челябинск

В Копейске в 2024 году оставят два базовых автобусных маршрута в Челябинск вместо шести. Об этом заявил директор ГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» Никита Тюрин на пресс-конференции в мэрии Копейска 4 декабря.
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