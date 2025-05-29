Всем приготовиться. Пятнистые ливни и грозы обрушатся на Приморье

В Приморском крае ожидаются ливневые дожди, грозы, штормовой ветер и даже град. Удар стихии придет на смену солнцу и теплу в первую неделю июня, а с чем это связано пояснил глава «Примгидромета» Борис Кубай, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии