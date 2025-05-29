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Всем приготовиться. Пятнистые ливни и грозы обрушатся на Приморье

Всем приготовиться. Пятнистые ливни и грозы обрушатся на Приморье

В Приморском крае ожидаются ливневые дожди, грозы, штормовой ветер и даже град. Удар стихии придет на смену солнцу и теплу в первую неделю июня, а с чем это связано пояснил глава «Примгидромета» Борис Кубай, сообщает PRIMPRESS.

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