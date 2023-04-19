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Бикини и точеная фигура не спасли ситуацию: Медведева опозорилась на Мальдивах

Бикини и точеная фигура не спасли ситуацию: Медведева опозорилась на Мальдивах

Фигуристка Евгения Медведева отправилась на курорт с подругами. 23-летняя Евгения Медведева после завершения профессиональной карьеры не прекратила выходить на лед, несмотря на то, что у нее еще в 19 лет появились серьезные проблемы со здоровьем.

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