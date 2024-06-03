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Закон, порядок, государство

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Первый в истории сбор специалистов по физподготовке ВМФ прошел в Санкт-Петербурге

Первый в истории сбор специалистов по физподготовке ВМФ прошел в Санкт-Петербурге

Основными его целями стали подведение итогов физической подготовки и спортивно-массовой работы в Военно-Морском Флоте в зимнем периоде обучения, а также проверка уровня профессиональной подготовленности специалистов физической подготовки.

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Комментарии
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Н
Николай
А интересно, кто по званию начальник физподготовки ВМС России!? Небось к-р-адмирал!? Начальником физподготовки ВС СССР был только ПОЛКОВНИК!!! В начале 90-х годов, когда ВС выворачивались наизнанку, чтобы быть открытыми обществу, когда появились родительские комитеты, пардон, комитеты солдатских матерей, хотя это одно и то же! Начальник физподготовки ВС СССР давал интервью какому-то каналу ТВ: Корреспондент - Как организована ФП в ВС? П-к: Разработаны нормативы по ФП и все военнослужащие ежегодно их сдают. К-т: И генералы сдают!? П-к: Да должны сдавать ....... К-т: А сдают!? П-к: Да генералы должны сдавать эти нормативы .... ???
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