В Татарстане за уклонение от уплаты налогов и теневые финансовые операции осудят троих коммерсантов

В Республике Татарстан перед судом предстанут бывший учредитель и двое экс-директоров строительной организации, чью противоправную деятельность в сентябре прошлого года выявили и пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым