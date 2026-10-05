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В Татарстане за уклонение от уплаты налогов и теневые финансовые операции осудят троих коммерсантов

В Республике Татарстан перед судом предстанут бывший учредитель и двое экс-директоров строительной организации, чью противоправную деятельность в сентябре прошлого года выявили и пресекли оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.

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