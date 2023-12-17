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Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых

Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых

Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.

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Комментарии
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59
А что со вторым фронтом внутри страны?
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1 д.
59
Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.
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1 д.

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