Он отметил, что был наивным даже несмотря на работу в органах безопасности и внешней разведке СССР Президент РФ Владимир Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых годах, несмотря на его работу в разведке и на государственных должностях.
Путин признался, что наивность была ему свойственна в нулевых
Комментарии
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А что со вторым фронтом внутри страны?
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Владельцами ТЦ «Садовод» являются бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев, которым также принадлежат ТЦ «Европейский», гостиница «Украина» и другие крупные объекты в столице. В прошлом году российское издание Forbes оценило состояние каждого из них в 3 млрд долларов. Также совладельцем рынка является предприниматель Ильгам Рагимов.
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