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Росссия ударила по военной выставке под Киевом

Росссия ударила по военной выставке под Киевом

Украинская ставка на беспилотную войну получила жёсткий ответ. Российские Вооружённые силы нанесли высокоточный удар по объекту под Киевом, где, по данным российской стороны, проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности Украины.

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