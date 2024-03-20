Западу готовят танталовы муки: Россия обретает полную самодостаточность еще в одном стратегически важном производстве

«Соликамский магниевый завод» (Пермский край) и «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (Свердловская область) совместно выпустили первый металлический тантал — слиток массой восемь килограммов.
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