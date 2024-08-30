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Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

Администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на очередные уступки Киеву и фактически «развязать руки» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на использование любых видов переданного от западных стран вооружения, в том числе, для ударов по российской территории.

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Комментарии
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Житель Империи
Там кажется пара авианосцев в Персидский залив отправились? Надеюсь хуситам успели передать некоторые образцы оружия и теперь они могут уже не нашими, а хуситскими ракетами отправить эти лоханки на дно, рыб кормить.
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15 час.
владимир рябченко
А кто их связывал????
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9 час.

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