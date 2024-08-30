Захарова рассказала о планах США «развязать руки» Зеленскому

Администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на очередные уступки Киеву и фактически «развязать руки» украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на использование любых видов переданного от западных стран вооружения, в том числе, для ударов по российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии