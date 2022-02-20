The American Spectator: дипломатическая революция России и Китая приведет к краху США на мировой арене

Россия и Китай в состоянии изменить глобальный баланс сил на планете в свою пользу. Об этом говорится в материале американского интернет-журнала The American Spectator.
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