Вооруженные силы Украины (ВСУ) целились в большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск", в районе Феодосии, поскольку придерживаются определенной стратегии, направленной на предотвращение возможных наступательных действий Армии России.
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