ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Вражеские беспилотники атаковали промышленный объект в Сургутском районе. Об этом 16 октября сообщил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук в мессенджере "МАКС".
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