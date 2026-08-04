Зеленский продал Украину. Теперь Штаты смогут забрать все, что захотят

Леша и Лора Мусликовы

"Трамп недвусмысленно дал понять, что США оставляют за собой "право" изъять у Украины все, что сочтут необходимым, в счет погашения долга". ...... А, стесняюсь спросить, "у украины" в каких границах? Границы "украины"понятие очень зыбкое. Территория бывшей "украины" становится все меньше и меньше. Скоро, надеюсь, и вовсе исчезнут "украинские границы". А Россия Трампу ничерта не продавала. Так что ТРАМПИСДЕЛКА с "украиной" ничтожное мероприятие. С Россией-Матушкой и давно надо было дело иметь. Эх Трамп, Трамп. В очередной раз опростался. Вот те и "Король сделок".