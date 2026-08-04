Двустороннее соглашение наделяет США правом на беспрепятственную разработку украинских недр. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полон решимости добиться от Украины полной оплаты военной "помощи", предоставленной Вашингтоном.
Зеленский продал Украину. Теперь Штаты смогут забрать все, что захотят
Комментарии
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Александр Попов
Они бы ВЗЯТЬ, но кто им ДАТЬ?😡😡😡
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1 м.
Леша и Лора Мусликовы
"Трамп недвусмысленно дал понять, что США оставляют за собой "право" изъять у Украины все, что сочтут необходимым, в счет погашения долга". ...... А, стесняюсь спросить, "у украины" в каких границах? Границы "украины"понятие очень зыбкое. Территория бывшей "украины" становится все меньше и меньше. Скоро, надеюсь, и вовсе исчезнут "украинские границы". А Россия Трампу ничерта не продавала. Так что ТРАМПИСДЕЛКА с "украиной" ничтожное мероприятие. С Россией-Матушкой и давно надо было дело иметь. Эх Трамп, Трамп. В очередной раз опростался. Вот те и "Король сделок".
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Ну, да, чему бы вну ещё научили фашисты...Уже видно, так же как и они уже "по цвету глаз" определяешь арийцев
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1 м.
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