США в качестве ключевого элемента плана по обеспечению мира на Украине хотят предложить Евросоюзу возобновить закупку российского газа, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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