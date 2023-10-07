«Накидка» российских танков показала способность отклонять ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка» российских танков Т-90М «Прорыв-3» показало в зоне специальной военной операции (СВО) способность отклонять ракеты американского противоракетного комплекса Javelin.
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