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62ИНФО | Новости Рязани

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ХК «Рязань-ВДВ» уступил в домашнем матче ХК «Челны»

ХК «Рязань-ВДВ» уступил в домашнем матче ХК «Челны»

Матч проходил в рамках чемпионата ВХЛ – Кубок Шёлкового пути. Игра была максимально равной, что подтверждается цифрами статистики – равное количество бросков по воротам (42 на 42), по броскам в створ наша команда отстала всего на два (26 на 28), практически одинаковое количество штрафов (11 на 12).

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