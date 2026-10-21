С июля по сентябрь 2026 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию более 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 2,3 миллиона квадратных метров пришлось на многоквартирные жилые дома.
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