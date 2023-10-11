Светлые волосы, два хвостика и хлопковое платье: как выглядит дочь Заворотнюк и Чернышева

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется со страшным недугом – раком головного мозга. Актриса совсем не появляется на публике, скрывает свое состояние за семью замками и общается только с близкими родственниками.
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