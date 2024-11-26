Всего одна ложка этой смеси поможет очистить вены и артерии от бляшек, а также предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.

Это отличное средство! Я даже справилась с кишечными проблемами и сильной усталостью вечерами! Затвердевание артерий, или атеросклероз, – это распространённое заболевание, возникающее из-за накопления холестерина, жира и других веществ на стенках артерий, что приводит к образованию жёстких отложений, известных как бляшки.
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