Всего одна ложка этой смеси поможет очистить вены и артерии от бляшек, а также предотвратить проблемы с сердцем и кровообращением.

Это отличное средство! Я даже справилась с кишечными проблемами и сильной усталостью вечерами! Затвердевание артерий, или атеросклероз, – это распространённое заболевание, возникающее из-за накопления холестерина, жира и других веществ на стенках артерий, что приводит к образованию жёстких отложений, известных как бляшки.