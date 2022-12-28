Царьград

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Деятельность пособников террористической организации пресечена в Хабаровске

Деятельность пособников террористической организации пресечена в Хабаровске

В Хабаровске ФСБ задержала четырёх пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.В Хабаровске правоохранительными органами пресечена деятельность четырёх пособников международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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