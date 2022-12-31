Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба ЮВО

Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в честь наступающего Нового года. Впервые обращение было записано не на традиционном фоне Кремлевской стены, а рядом с российскими солдатами во время посещения Южного военного округа.
Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в честь наступающего Нового года. Впервые обращение было записано не на традиционном фоне Кремлевской стены, а рядом с российскими солдатами во время посещения Южного военного округа.
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