РЕН ТВ

195 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба ЮВО

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом из штаба ЮВО

Скриншот видео Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в честь наступающего Нового года. Впервые обращение было записано не на традиционном фоне Кремлевской стены, а рядом с российскими солдатами во время посещения Южного военного округа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх