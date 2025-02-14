Получит самый бедный или любимый: жители России рассказали, кому отдадут большую часть наследства

В нашей стране люди предпочитают не делить наследство поровну между всеми детьми.Почти половина жителей России считает, что не обязательно делить наследство поровну между детьми.
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