Европа боится остаться без газа по двум причинам

Цены на газ в Европе растут от любой неприятности в мире @ DPA/TASS Tекст: Ольга Самофалова Цены на газ в Европе начали снова резко расти, хотя, казалось бы, подземные хранилища заполнены на 97%, а зима еще не началась.
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