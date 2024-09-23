В Новосибирске четверо покупателей избили продавца с косичкой на голове

Вчера в 15:37 тревожная кнопка была нажата в магазине Железнодорожного района Новосибирска. Прибывшим на вызов охранникам продавец — молодой человек с заплетёнными в косичку волосами — пояснил, что его сильно избили прямо на рабочем месте.