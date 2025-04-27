26.04.2025, знаменательный день - враг выбит из Курской земли, спустя почти 9 месяцев с начала вторжения ВСУ.
Курская область освобождена спустя 9 месяцев! Радость и ожидание выводов
Комментарии
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Геннадий Табакаев
Виновных надо назвать поименно. Понятно, что Смирнов если и воровал, далеко не главный.
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12 час.
Сергей
не до того было.... с наиглавнейшим рыбу удил и грибы собирал....
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12 час.
Nikolay Kuchkov
В три дня обещал сначала герасимов Путину освободить Курщину от вторжения бандеровцев. Ответственность понесли только чиновники губернские...
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2 час.
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