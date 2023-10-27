В Древнем Египте было гораздо больше ядовитых змей, чем сегодня

Как много могут рассказать нам письменные свидетельства древних цивилизаций о живности, с которой они жили рядом? Исследование, основанное на описании ядовитых змей в одном из древнеегипетских папирусов, позволяет предположить, что достаточно много.
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