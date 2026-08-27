Российские дроноводы уничтожили воздушные и наземные беспилотники ВСУ в Херсонской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Подразделения войск беспилотных систем 49-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» в ходе выполнения боевых задач на Каховском направлении сбили разведдрон ВСУ западного производства, грузовой октокоптер R-18 и наземные роботизированные платформы врага на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны России.