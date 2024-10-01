Физиология или эзотерика: почему мы видим тёмные пятна краем глаза Алёна Юрьева В тишине нашей комнаты, при мягком свете настольной лампы, мы иногда замечаем странные тёмные пятна, мелькающие на краю нашего зрения.
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