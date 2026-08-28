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proavto21

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220 лет двухтактному мотору: от водородной тележки до гибридного ренессанса

220 лет двухтактному мотору: от водородной тележки до гибридного ренессанса

Когда я впервые столкнулся с утверждением, что двигателю внутреннего сгорания исполнилось 220 лет, первым порывом было проверить — уж слишком фантастично звучит цифра.

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