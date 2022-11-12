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Саудовская Аравия объявила состав на ЧМ-2022. Все игроки – из местного чемпионата

Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2022. Главный тренер Эрве Ренар включил в заявку 26 футболистов: Вратари: Мохаммед Аль-Овайс («Аль-Хилаль»), Мохаммед Аль-Ями («Аль-Ахли Джидда»), Наваф Аль-Акиди («Аль-Наср Эр-Рияд»).

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