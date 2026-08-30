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АвтоИдеи

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КрАЗ: как завод без денег строил танковые грузовики и покорял гоночные трассы Европы

КрАЗ: как завод без денег строил танковые грузовики и покорял гоночные трассы Европы

Есть машины, которые просто выполняют свою работу, а есть те, что становятся частью большой истории. Кременчугский автомобильный завод — из второй категории.

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