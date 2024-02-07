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КАНДИДАТ ДАВАНКОВ ОПЯТЬ ГОТОВ ПОКРЫВАТЬ ЭКСТРЕМИСТОВ?

КАНДИДАТ ДАВАНКОВ ОПЯТЬ ГОТОВ ПОКРЫВАТЬ ЭКСТРЕМИСТОВ?

ЛЕОНИД ЮМОВ Знатно в очередной раз расчехлился в своём открытом лоббировании интересов экстремистских организаций кандидат в Президенты РФ (!!!) Владислав Даванков.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
их не выбирают, они кучкуются самостоятельно. не обращали внимание на шпану, которая всегда собирается кучкой? причем независимо от национальности и вероисповедания...
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2 час.
КИ
Константин Иванов
На дыбу его.
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2 час.
Лариса Фомичева
Вот спроси у нас любого-а что это за пыпердышь? Никто и не ответит даже.Какая-то мухосрать из города Запердищенска вылезла....и не более того.
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12 мин.

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