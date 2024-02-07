КАНДИДАТ ДАВАНКОВ ОПЯТЬ ГОТОВ ПОКРЫВАТЬ ЭКСТРЕМИСТОВ?

их не выбирают, они кучкуются самостоятельно. не обращали внимание на шпану, которая всегда собирается кучкой? причем независимо от национальности и вероисповедания...

Лариса Фомичева

Вот спроси у нас любого-а что это за пыпердышь? Никто и не ответит даже.Какая-то мухосрать из города Запердищенска вылезла....и не более того.