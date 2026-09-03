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Царьград

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МИД РФ объяснил риски запрета на российский газ для ЕС

МИД РФ объяснил риски запрета на российский газ для ЕС

На полях Восточного экономического форума заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что некоторые страны ЕС настаивают на продолжении поставок газа из России, несмотря на планируемый полный запрет к 2027 году, чтобы избежать экономического кризиса.

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