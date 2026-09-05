Гигантская база НАТО сгорела за секунды: раскрыта цель ночного удара по ВСУ

Гигантские ангары с техникой НАТО попали под удар в Днепропетровской области. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.
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