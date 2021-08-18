Минцифры продумывает замену бумажных паспортов

Классический — бумажный — паспорт могут заменить смарт-картой. В российском министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не исключили, что решение о замене привычного паспорта смарт-картой может быть принято в текущем году.
Классический — бумажный — паспорт могут заменить смарт-картой. В российском министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не исключили, что решение о замене привычного паспорта смарт-картой может быть принято в текущем году.
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