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Минцифры продумывает замену бумажных паспортов

Минцифры продумывает замену бумажных паспортов

Классический — бумажный — паспорт могут заменить смарт-картой. В российском министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций не исключили, что решение о замене привычного паспорта смарт-картой может быть принято в текущем году.

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