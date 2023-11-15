В Калуге пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию

В Калуге пройдет шоу на льду - Кубок Первого канала по фигурному катанию. 14 ноября в Калуге состоялось совещание рабочей группы по проведению соревнований - "Кубка Первого канала по фигурному катанию на коньках среди юниоров".
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