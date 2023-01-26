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Германия призналась в войне Европы против России

Германия призналась в войне Европы против России

Андрей Резчиков Глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала вслух то, что до нее не говорил ни один политик из стран НАТО: Европа ведет войну против России.

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