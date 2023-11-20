ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Сидите бунт. А СБУ на что?Эдуард Здоров: на...
  • Александр Лагуткин
    надо же, Греф сподобился!  И десяти лет не прошло!В Крыму открылось...
  • Алексей
    Сейчас оборудования нет,но инфраструктура позволяет проводить исследования.Это как???Крымские ученые о...

Шторм оставил без света тысячи жителей Крыма

Шторм оставил без света тысячи жителей Крыма

К утру понедельника из-за аварий без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Как сообщили в пресс-службе российского Минэнерго, ещё вчера сильный шторм оставил без света около 50 тысяч человек в 88 населённых пунктах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх