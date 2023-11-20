Шторм оставил без света тысячи жителей Крыма

К утру понедельника из-за аварий без электричества остаются 6,8 тысячи крымчан. Как сообщили в пресс-службе российского Минэнерго, ещё вчера сильный шторм оставил без света около 50 тысяч человек в 88 населённых пунктах.
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