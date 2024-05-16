Предприятия Минпрома представили инновационные образцы техники на выставке Caspian Agro в Баку.

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия системы Министерства промышленности принимают участие в международной выставке Caspian Agro в Баку, которая проходит 15-17 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минпрома.
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