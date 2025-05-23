Энциклопедия Те...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Энциклопедия Техники

449 подписчиков

В холодных и далёких уголках Солнечной системы, далеко за пределами орбиты Плутона, учёные обнаружили новый объект, который может быть классифицирован как карликовая планета

﻿﻿. Его название — 2017 OF201, а диаметр составляет около 700 километров, что соответствует критериям этого статуса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх